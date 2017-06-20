Макфи: «Вегас» обменяет некоторых игроков, выбранных на драфте расширения

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал о подготовке к драфту расширения, который состоится 21 июня.



«Несколько генеральных менеджеров из-за задержек рейсов вчера не успели провести переговоры, я согласился сделать это сегодня. Скоро мы с этим завершим и начнём выбирать команду. Мы уже заключили по крайней мере шесть сделок. Некоторые игроки, которых мы выберем на драфте расширения, будут на следующий день обменяны в другие клубы», — цитирует Макфи журналист TVA Sports Рено Лавуа.

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