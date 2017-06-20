Хедман: не терпится посмотреть на Сергачёва и узнать, на что он способен

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал обмен нападающего Джонатана Друена в «Монреаль Канадиенс» на защитника Михаила Сергачёва.

«Я был шокирован, когда узнал об обмене Друена. Это жёсткий бизнес, многих ребят обменивают. Мы верим в план, который есть у клуба. В этом году будет драфт расширения, плюс у нас мало места под потолком зарплат. Это нелёгкий бизнес, иногда ты вынужден совершать обмены. Дру ждёт невероятная карьера в НХЛ. Тяжело, когда у тебя успешная команда и надо продлевать контракты, повышать зарплаты. Потолок зарплат существенно не увеличивается, тяжело всех подписать.

С другой стороны, мне не терпится посмотреть на Сергачёва, очень хочу увидеть, что он может дать нашей команде и клубу. Я особо не видел его игры, но я слышал, что это проспект высокого уровня. Будет интересно посмотреть на него в тренировочном лагере, узнать, на что способен и что это за игрок", — цитирует Хедмана Tampa Bay Times.