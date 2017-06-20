Уэллман: в «Сочи» хочу стать солидным двусторонним игроком

Нападающий ХК «Сочи» Кейси Уэллман рассказал о победе в Лиге чемпионов в составе «Фрёлунды» и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я реально хотел провести сильный сезон во «Фрёлунде». У нас была очень хорошая команда, с которой было интересно работать. Со мной целый год работали ради улучшения моей игры, и я чувствовал себя там очень хорошо. Я просто пытался бросать как можно больше и создавать голевые моменты. Победа в Лиге чемпионов была потрясающим опытом, это был отличный турнир. Было интересно смотреть на разные команды и стили со всей Европы. Что касается чемпионата Швеции, то мы считали, что у нас команда, которой по силам выиграть SHL. Мы ощущали себя очень сильными в плей-офф. У нас был очень тяжёлый первый раунд, но мы всё равно хорошо себя чувствовали в полуфинале. Действительно играли здорово, но проиграли в седьмом матче серии. Мы думали, что заслужили большего, поэтому это стало разочарованием, но в общем, можно сказать, что у нас был хороший сезон.

В этом сезоне я хотел бы стать солидным двухсторонним игроком в «Сочи», который будет помогать и в атаке, и в обороне. То, что весь тренерский штаб прекрасно владеет английским, — это плюс для нас. Мой русский не очень хорош, а общение в хоккее огромно, поэтому это поможет. Я буду работать над моим русским. Замечательно, что в команде есть и другие североамериканцы. Я ещё не знаком с ними, но буду рад встретиться с ними в Сочи", — цитирует Уэллмана пресс-служба клуба.