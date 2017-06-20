Костин: хочу стать первым, кто заиграет в НХЛ из драфта 2017 года

Нападающий московского «Динамо» Клим Костин поделился ожиданиями от драфта НХЛ.

«Я хочу играть в Америке. Мне здесь очень понравилось. Надо пробиваться наверх. Очень благодарен „Динамо“ за огромную помощь. За то, что дали почувствовать, что такое КХЛ. Надеюсь, меня поймут и поддержат. И если я вернусь однажды в Россию, то это обязательно будет „Динамо“. Я полностью не посвящён в процедуру, как можно прекратить контракт в КХЛ. Этим занимается мой агент. Всё решится в переговорах. Надеюсь, общий язык будет найден. Меня поймут и отпустят.



Я не люблю никого ни с кем сравнивать. И уж, конечно, нельзя скопировать Лайне. Но мне нравится, как он играет в НХЛ. Как спокоен в свои 18 лет. Я наблюдаю за всеми молодыми лидерами — Макдэвидом, Мэттьюсом. Пытаюсь подсмотреть у них что-то лучшее, чтобы добавить к своей игре. Знакомство с Александром Овечкиным? Нет, его ещё не было. Лично его не знаю. Но при возможности очень хотел бы познакомиться.



Я очень хочу стать первым, кто заиграет в НХЛ из этого драфта. Это у меня сейчас — цель номер. Дай бог Патрику Нолану удачи. Он хороший игрок и парень. Но я мечтаю выстрелить первым», — приводятся слова Костина на официальном сайте НХЛ.