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Источник: после драфта расширения «Торонто» хочет выменять у «Вегаса» защитника

20 июня 2017, вторник. 23:46. Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» обсуждают возможную сделку, в результате которой один из защитников, выбранный новичком НХЛ на драфте расширения, пополнит состав «кленовых листьев». Об этом сообщает Sportsnet.

Ранее генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сообщил, что на драфте расширения клуб выберет больше защитников, чем ему нужно, поэтому часть из них вскоре обменяет. «Торонто» в свою очередь находится в поиске защитника первых двух пар. Среди возможных кандидатов называются Сами Ватанен и Джош Мэнсон из «Анахайм Дакс», Мэтт Дамба из «Миннесота Уайлд», Джейсон Демерс из «Флорида Пантерз», Нейт Шмидт из «Вашингтон Кэпиталз», Тревор ван Римсдайк из «Чикаго Блэкхоукс» и Марк Мето из «Оттава Сенаторз».

Драфт расширения состоится 21 июня, «Вегас» выберет по одному незащищённому игроку из каждой команды.

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10 игроков, доступных на драфте расширения, которые определённо усилят «Вегас Голден Найтс».
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Торонто Мэйпл Лифс Вегас Голден Найтс
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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