Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Трэвис Хэмоник получил приз за благотворительность. Победителя выбирает комиссия, куда входит комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. В предыдущие два года эту награду получали Марк Джиордано («Калгари Флэймз», 2016 год) и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс», 2015 год).



Хоккеист помогает 200 детям, лишившимся родителей в раннем возрасте. Он неоднократно участвовал в общественных мероприятиях со своим клубом, включая посещение школ и больниц. Соперником Хэмоника был 28-летний форвард Уэйн Симмондс из «Филадельфии». Он помогает молодым хоккеистам из своего родного города Скарборо и проводит там ежегодный тренировочный лагерь. Кроме того, он поддерживает детей через благотворительный фонд.



Оба игрока связаны с фондом Make-A-Wish Foundation, который помогает смертельно больным детям исполнять их желания.