Бобровский: о шансах на «Харт» не стоит говорить. Макдэвид и Кросби – лучшие

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский высказался о своих шансах на выигрыш «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Также хоккеист рассказал, как будет работать в межсезонье.



«Я могу стать шестым вратарём, кто выиграл «Везина Трофи» два раза или больше? Очень приятно. Посмотрим, как всё сложится. Мои шансы на «Харт Трофи»? Об этом даже не стоит говорить. Макдэвид и Кросби – лучшие хоккеисты на данный момент. Мне очень приятно оказаться с ними в одном ряду.



В это межсезонье я снова поеду в тренировочный лагерь в Австрию, где готовлюсь последние годы. Особых суперцелей теперь нет. Сгонять вес не собираюсь. Я уже нашел оптимальное состояние. Комфортно себя чувствую. Буду просто работать перед сезоном», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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