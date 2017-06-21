Ник Фолиньо стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи» и приза Марка Мессье

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо стал обладателем двух индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона-2016/17.



Американский хоккеист выиграл приз Марка Мессье, вручаемый игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. Мессье проводит консультации с лигой, игроками и болельщиками, но при этом отбирает претендентов и определяет победителя самостоятельно. На награду номинируются капитаны команд, в этом году соперниками Фолиньо были Райан Гецлаф («Анахайм Дакс») и Марк Джиордано («Калгари Флэймз»).



Кроме того, Фолиньо стал обладателем «Кинг Клэнси Трофи», который присуждается игроку, являющемуся примером для партнёров на льду и вне его и принимающему активное участие в общественной жизни.