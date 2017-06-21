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Бержерон: в Лас-Вегасе много тех, кто с нетерпением ждёт дебюта команды НХЛ

21 июня 2017, среда. 09:45. Хоккей

Форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон порассуждал на тему появления клуба НХЛ в Лас-Вегасе.

«Я изучал списки защищённых и незащищённых игроков драфта расширения. Прежде всего меня интересовал «Бостон», но могу сказать, что «Вегасу» будут доступны многие хорошие хоккеисты и из других команд.

Лас-Вегас не принято было считать хоккейным городом. В то же самое время здесь много тех, кто с нетерпением ждёт дебюта «Вегаса». Уверен, что сюда будут приезжать фанаты из других городов», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Теги
Бостон Брюинз Патрис Бержерон
Новости. Хоккей
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Кто из российских хоккеистов будет востребован "Вегасом" на драфте расширения?
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