Бадюков: Сведберг может отправиться в «Югру», это было бы интересно

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков рассказал о возможных переменах в карьере голкипера «Салавата Юлаева» Никласа Сведберга.

«Что касается Сведберга, всё дело в компенсации, не думаю, что клуб оставит его. С точки зрения политики, когда приходит новый тренер и заявляет, что теперь будет совсем другая команда, рассчитывать на вратаря, на которого возлагалось много надежд, но которые он не оправдал, было бы неправильно. И с точки зрения менеджмента, и с точки зрения Вестерлунда.

Мы все прекрасно знаем, что Захаркин поддерживал Сведберга. Может, в какие-то моменты он и выручал команду, но в совокупности «Салават», в том числе из-за Сведберга, не добился тех результатов, которых должен был. Это совершенно рабочий момент, нет результата в команде — нет дальнейшей работы в ней. Если бюджет клуба позволяет расторгнуть действующий контракт и выплатить компенсацию – это нормально. Это говорит о больших притязаниях на следующий сезон.

Попасть в какой-либо клуб из КХЛ ему будет достаточно сложно, потому что уже сформированы заявки, но Сведберг может отправиться в «Югру», почему бы и нет? Это был бы интересный момент – в новом сезоне, в новом городе реабилитировать тандем Сведберга и Захаркина. А так, я думаю, он вернётся в Швецию или найдёт клуб в Европе. В КХЛ у Сведберга сложилось резюме наряду с результатами «Салавата Юлаева» в последних сезонах», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.