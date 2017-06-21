«Авангард» рассказал о ходе строительства своей хоккейной академии

В Омске продолжается строительство хоккейной академии «Авангард». Учреждены стипендии отличившимся в ходе сезона юным игрокам, «Газпром» оказывает помощь в приобретении экипировки детям из малообеспеченных семей, кроме того, в скором времени в распоряжение школы поступит суперсовременный тренажёр. Филиалы хоккейной академии работают в Тарко-Сале и Ноябрьске, также «Газпром нефтью» будут построены два филиала в Лабытнанги и Муравленко (ЯНАО). В Омске будет располагаться центральный комплекс академии, включающий в себя ледовый дворец с двумя ледовыми площадками и общежитие для иногородних воспитанников.

Полностью выполнены разбивка котлована и устройство свайного поля под здания спортивного комплекса и гостиницы, а также монтаж подземной части железобетонных конструкций всех зданий. Проложены все магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, продолжаются работы по устройству сетей энергоснабжения и строительству подъездных дорог к академии. Наполовину завершён монтаж наземной части конструкций, построен первый этаж гостиничного комплекса. Активно ведутся работы по строительству основного здания хоккейной академии: полностью выполнен монтаж железобетонных конструкций под трибунами основной ледовой арены, по периметру комплекса выстроены подпорные стены, начат монтаж несущих колонн основного корпуса академии.



Сдать объект планируется осенью 2018 года.