«Авангард» рассказал о ходе строительства своей хоккейной академии

В Омске продолжается строительство хоккейной академии «Авангард». Учреждены стипендии отличившимся в ходе сезона юным игрокам, «Газпром» оказывает помощь в приобретении экипировки детям из малообеспеченных семей, кроме того, в скором времени в распоряжение школы поступит суперсовременный тренажёр. Филиалы хоккейной академии работают в Тарко-Сале и Ноябрьске, также «Газпром нефтью» будут построены два филиала в Лабытнанги и Муравленко (ЯНАО). В Омске будет располагаться центральный комплекс академии, включающий в себя ледовый дворец с двумя ледовыми площадками и общежитие для иногородних воспитанников.
Полностью выполнены разбивка котлована и устройство свайного поля под здания спортивного комплекса и гостиницы, а также монтаж подземной части железобетонных конструкций всех зданий. Проложены все магистральные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, продолжаются работы по устройству сетей энергоснабжения и строительству подъездных дорог к академии. Наполовину завершён монтаж наземной части конструкций, построен первый этаж гостиничного комплекса. Активно ведутся работы по строительству основного здания хоккейной академии: полностью выполнен монтаж железобетонных конструкций под трибунами основной ледовой арены, по периметру комплекса выстроены подпорные стены, начат монтаж несущих колонн основного корпуса академии.
Сдать объект планируется осенью 2018 года.
строящаяся академия «Авангарда»
стройка академии «Авангарда»