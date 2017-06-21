«Вегас» может выбрать форварда «Миннесоты» Хаулу на драфте расширения

Новичок Национальной хоккейной лиги клуб «Вегас Голден Найтс» может выбрать форварда «Миннесоты Уайлд» Эрика Хаулу на драфте расширения и подписать с ним контракт. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.



26-летний Хаула может стать ограниченно свободным агентом 1 июля. Его зарплата по прошлому контракту составляла $ 1 млн.



В минувшем сезоне хоккеист провёл за американскую команду Национальной хоккейной лиги 72 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков. Показатель полезности составил «+5».

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