Фридман: похоже, Дадонов не собирается переходить в «Вегас»

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что нападающий питерского СКА Евгений Дадонов близок к заключению контракта с одним из клубов НХЛ.



«Дадонов приближается к подписанию контракта. Речь идёт о команде из Восточной конференции. Не могу утверждать наверняка, но похоже, что в «Вегас» он не собирается», — отметил Фридман.



Ранее сообщалось, что руководство «Голден Найтс» и агент Дадонова вели интенсивные переговоры и были близки к соглашению. Среди возможных вариантов нового трудоустройства Евгения называют «Оттаву», «Рейнджерс» и «Тампа-Бэй». Напомним, что Дадонов может официально заключить контракт в НХЛ только после 1 июля.

Где окажутся Ковальчук и Дадонов? Главные трансферные слухи в НХЛ НХЛ готовится к драфту расширения и открытию рынка свободных агентов. Слухи о россиянах, по традиции, занимают главные строчки новостей.