Экс-форвард ХК «Сочи» Эммертон остаётся в «Амбри-Пиотта»

Канадский нападающий Кори Эммертон продолжит выступать в чемпионате Швейцарии. Хоккеист продлил контракт с клубом «Амбри-Пиотта». Новое соглашение будет действовать год. Это будет третий сезон Эммертона за данную команду. В сезоне-2016/17 игрок в общей сложности провёл 61 матч и набрал 45 очков.



Хоккеист известен по выступлениям в КХЛ за ХК «Сочи». Он выступал за южную команду КХЛ в сезоне-2014/15, в дебютный для сочинцев сезон в лиге. На счету Эммертона 29 (17+12) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+2». В четырёх матчах плей-офф хоккеист не набрал очков, а его показатель полезности составил «-3».



На счету Эммертона 157 матчей в НХЛ за «Детройт Ред Уингз» и 23 очка. Эммертон является двукратным победителем Кубка Шпенглера в составе сборной Канады.