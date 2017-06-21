«Вегас» может получить лучшего снайпера «Флориды» и Райлли Смита

Между клубами Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» могла быть заключена сделка. Об этом информирует инсайдер TSN Боб Маккензи.

«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи разбушевался не на шутку – многие клубы НХЛ с трудом спасаются от кражи своих игроков новой командой.

Существовал вариант, при котором «Флорида» попытается заставить «Вегас» отказаться от нападающего Джонатана Маршессо. При этом появились сведения, что по сделке с «Флоридой» «Вегас» получит как Маршессо, так и Райлли Смита. Оба игрока не защищены от драфта расширения. Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.

Маршессо является лучшим снайпером южной команды в сезоне-2016/17 — 30 голов. Также на его счету 21 голевой пас и показатель полезности «-21».