«Вегас» может получить лучшего снайпера «Флориды» и Райлли Смита

Между клубами Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» и «Вегас Голден Найтс» могла быть заключена сделка. Об этом информирует инсайдер TSN Боб Маккензи.
Существовал вариант, при котором «Флорида» попытается заставить «Вегас» отказаться от нападающего Джонатана Маршессо. При этом появились сведения, что по сделке с «Флоридой» «Вегас» получит как Маршессо, так и Райлли Смита. Оба игрока не защищены от драфта расширения. Итоги драфта расширения будут подведены 21 июня.
Маршессо является лучшим снайпером южной команды в сезоне-2016/17 — 30 голов. Также на его счету 21 голевой пас и показатель полезности «-21».