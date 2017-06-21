Инсайдер TSN: думаю, Дюшейн сменит клуб до начала сезона

Инсайдер TSN Даррен Дрегер порассуждал на тему будущего форварда «Колорадо Эвеланш» Мэтта Дюшейна. Контракт игрока с клубом будет действовать ещё два сезона, однако хоккеист не защищён от драфта расширения и его может выбрать новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс».



«Твёрдо уверен, что Дюшейна будут отдавать. Если не на этой неделе в драфте расширения, то я думаю, что он сменит клуб до начала сезона. Есть некоторая связь с «Айлендерс». Они хотят кого-то добавить в свою первую шестёрку, а Дюшейн не будет плохим вариантом с Джоном Таваресом. Также есть слухи об Эберле и Алексе Гальченюке», – отметил журналист.

«Выкраду вместе с забором». Слухи о том, как «Вегас» набирает команду Генменеджер «Вегаса» Джордж Макфи разбушевался не на шутку – многие клубы НХЛ с трудом спасаются от кражи своих игроков новой командой.