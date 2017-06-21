Воробьёв: тренерский штаб переходит в ООО «Динамо» практически в полном составе

Тренерский штаб московского «Динамо» после организационно-правовых изменений сохранится практически в полном составе. Об этом рассказал Владимир Воробьёв. В клубе есть задолженности по зарплате, команда ВХЛ может прекратить своё существование, часть хоккеистов системы московского клуба обратилась в профсоюз.

«Тренерский штаб переходит в ООО практически в полном составе, уже сформирован план предсезонной подготовки. Сборы пройдут в соответствии с ранее составленными планами», — цитирует главного тренера бело-голубых «Р-спорт».