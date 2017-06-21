Профсоюз подал иски и заявления в связи с долгами московского «Динамо»

Профсоюз игроков и тренеров подал иски за невыплату заработной платы игрокам московского «Динамо» в гражданский суд, прокуратуру и Следственный комитет. Об этом рассказал руководитель организации Андрей Коваленко.

«КХЛ даже не хочет общаться с нами». Игроки «Динамо» борются за свои деньги Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко и голкипер Александр Ерёменко рассказали о проблемах с выплатой зарплат.

«На вчерашний вечер уже 17 хоккеистов подали заявления, ребята звонят. Мы подаём заявления в соответствии с регламентом – сначала в дисциплинарный комитет с просьбой присудить игроку статус неограниченно свободного агента и подтвердить задолженность по контракту перед игроками. Уже подали иски в гражданский суд на невыплату заработной платы, в прокуратуру и следственный комитет», – цитирует функционера ТАСС.



По словам функционера, профсоюз обсудил ситуацию с долгами «Динамо» с руководством КХЛ. Ранее сообщалось, что долг «Динамо» перед игроками составляет немногим менее 728 млн рублей.