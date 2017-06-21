Врач «Чикаго»: поддерживаем решение Госсы не играть в сезоне-2017/18

Врач команды НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» Майкл Терри прокомментировал тот факт, что форвард Мариан Госса пропустит сезон-2017/18.

Мариан Госса: не смогу выступить в сезоне-2017/18, должен заботиться о здоровье

«Мариан имеет дело с последствиями прогрессивного заболевания кожи. Это становится всё более и более трудным для лечения и контроля в условиях продолжения карьеры. Мы решительно поддерживаем его решение не играть в течение следующего сезона. Лекарства очень сильные, но в последнее время их эффективность снизилась» — цитирует Терри официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги.