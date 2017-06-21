Экс-форвард «Медвешчака» и «Салавата» Мертл перешёл в «Пльзень»

Нападающий Томаш Мертл стал игроком чешской команды «Пльзень». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Чешский нападающий известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге за «Медвешчак» и «Салават Юлаев». В сезоне-2016/17 за команду из Загреба он провёл 43 матча — 14 (7+7) очков, показатель полезности «-15». В составе уфимской команды в регулярном чемпионате КХЛ Мертл провёл 10 матчей и набрал в них 5 (4+1) очков при показателе полезности «-2». В пяти матчах плей-офф хоккеист очков не набрал, показатель полезности составил «-2». Всего на уровне КХЛ на счету Мертла 51 очко в 113 матчах.