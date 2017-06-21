Владелец «Вегаса»: форма нашей команды получилась фантастической

Владелец нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули прокомментировал дизайн игровой формы команды, выразив удовлетворение качеством проработки и отметив длительную работу дизайнеров.



«Думаю, что форма команды выглядит просто фантастически. Наконец-то. Мы долго выбирали название, долго работали над формой команды. Но я очень доволен цветовой гаммой. Мне нравится, как выглядит форма. Она олицетворяет силу. Замечательный свитер», — приводит слова владельца команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.