Джиордано: постоянно обновляю «твиттер», чтобы узнать о драфте расширения

Капитан «Калгари Флэймз» Марк Джиордано рассказал, что постоянно интересуется новостями о процедуре драфта расширения, в рамках которой новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» выберет по одному хоккеисту из каждой команды.



«Да, я постоянно обновляю свою страницу в „Твиттере“, чтобы не пропустить новостей про драфт расширения», — приводит слова Джиордано официальный сайт НХЛ.



Результаты драфта расширения будут объявлены ночью 21 июня. «Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию церемонии.

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