Шведский журналист: половина наших клубов обречена на финансовую гибель

Шведский хоккейный журналист Матс Веннерхольм высказался о положении дел в шведском хоккее. Напомним, у некоторых команд лиги появились финансовые проблемы.



«Сейчас шведским командам нужен уставной капитал как минимум в миллион крон, чтобы участвовать в чемпионате Высшей лиги. Через несколько лет лицензионный комитет будет требовать уже четыре миллиона. Это лишь один из примеров того, как руководство шведского хоккея ведёт его к гибели. Маленькие клубы погибнут точно, это без вариантов. Одобрение введения финансовых требований к клубам стало похоронным звоном по нашему чемпионату», — приводит слова журналиста Aftonbladet.