Бёрнс: если бы я был генменеджером, первым делом выбрал бы себе Кросби

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс ответил на вопрос, кого из действующих хоккеистов он бы первым делом выбрал в свою команду, если бы работал генеральным менеджером одного из клубов лиги.



«Кого бы я выбрал первым делом? О, это точно Сидни Кросби. Это невероятный игрок, с которым очень приятно находиться рядом… Хотя, погодите, Макдэвид в принципе тоже неплох. Он молод и будет звездой на долгие годы… Впрочем, нет, всё же Кросби!» — приводит слова Бёрнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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