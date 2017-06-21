TSN: «Вегас» заберёт Мето из «Оттавы» и Емелина из «Монреаля»

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на грядущем драфте расширения принял решение забрать у «Оттава Сенаторз» защитника Марка Мето, а у «Монреаль Канадиенс» — российского игрока обороны Алексея Емелина, сообщает TSN.



По информации издания, тот факт, что «Вегас» выберет защитников на драфте расширения, не будет означать того факта, что их рассчитывают вести в состав. И Мето, и Емелина команда планирует обменять вскоре после драфта расширения.



Контракт 32-летнего Мето действует ещё два года, у 31-летнего Емелина остался последний год контракта.

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