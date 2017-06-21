«Вегас» рассчитывает получить на драфте расширения Кэма Уорда и Джеймса Нила

Новый клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на грядущем драфте расширения рассчитывает получить у «Нэшвилл Предаторз» нападающего Джеймса Нила, у «Далласа» — форварда Коди Икина, а у «Каролина Харрикейнз» — вратаря Кэма Уорда, информирует NBC Sports.



Контракт 33-летнего Уорда будет действовать ещё один сезон. По информации других изданий, «Вегас» также заберёт вратаря Марка-Андре Флёри из «Питтсбург Пингвинз».



Контракт 29-летнего Нила также будет действовать на протяжении ещё одного сезона.

Источник: «Вегас» заберёт у «Питтсбурга» вратаря Флёри на драфте расширения