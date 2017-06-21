Шеро: «Дэвилз» нужно отыскать на драфте будущего члена Зала славы

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро поделился ожиданиями от драфта-2017, на котором «дьяволы» будут выбирать первыми.



«Нолан Патрик и Нико Хишир довольно разноплановые игроки, но их объединяет то, что оба отличные ребята, которые мне очень понравились. Разумеется, к первому выбору всегда приковано большое внимание, но я предупредил наших сотрудников, что где-то с 1987 года на каждом драфте выбираются примерно два будущих члена Зала хоккейной славы. Такой игрок будет и на этом драфте, так что наша задача — отыскать его. Это может быть тот, кого мы возьмём под первым номером, а может быть кто-то другой. Задача — найти его», — цитирует менеджера официальный сайт лиги.

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