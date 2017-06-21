Источник: «Вегас» не станет забирать из «Рейнджерс» Раанту и выберет Линдберга

Как сообщает New York Post, руководство нового клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» отказалось от идеи забрать на драфте расширения голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Антти Раанту. Вместе него «рыцари» хотят получить шведского нападающего Оскара Линдберга. Как сообщается, изменение планов клуба может быть связано с тем, что «Вегас» имеет некоторые договорённости с «Рейнджерс».



25-летний Линдберг в прошедшем сезоне сыграл в регулярном чемпионате лиги 65 матчей, набрав 21 (8+13) результативный балл при показателе полезности "+2" и 32 минутах штрафного времени.