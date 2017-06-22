В первом официальном матче «Вегас» встретится с «Далласом»

Новый клуб Национальной хоккейной лиги — «Вегас Голден Найтс» — проведет первый матч в регулярном сезоне 6 октября на выезде, где встретится с «Даллас Старз», сообщает официальный сайт лиги.



Первый домашний матч «Вегаса» пройдет 10 октября, в гости к новой команде приедет «Аризона Койотс». Летом новый клуб НХЛ проведет семь предсезонных игр, первая из которых состоится 17 сентября с «Ванкувером».



Напомним, состав «Вегаса» будет сформирован на драфте расширения, который пройдёт в ночь с 21 на 22 июня.

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