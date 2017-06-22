Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс — обладатель «Колдер Трофи»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс получил приз лучшему новичку сезона-2016/17 в НХЛ — «Колдер Трофи», сообщает пресс-служба лиги.

Для 19-летнего американца минувший сезон стал первым в НХЛ. Тем не менее, в регулярном чемпионате он записал на свой счёт 69 (40+29) очков в 82 встречах, а также набрал 5 (4+1) очков в 6 матчах плей-офф.

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В борьбе за титул Мэттьюс обошёл форварда «Виннипег Джетс» Патрика Лайне и защитника «Коламбус Блю Джекетс» Зака Веренски.

В прошлом сезоне обладателем «Колдер Трофи» стал российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин.