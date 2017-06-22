Коннор Макдэвид завоевал «Тед Линдсей Эворд»

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид признан лучшим игроком минувшего сезона НХЛ по версии профсоюза хоккеистов, завоевав «Тед Линдсей Эворд», сообщает пресс-служба лиги.

Макдэвид стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 100 (30+70) очков в 82 матчах. В качестве капитана «Ойлерз» он помог команде впервые за 11 лет выйти в плей-офф.

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В борьбе за эту награду Коннор опередил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и защитника «Сан-Хосе Шаркс» Брента Бёрнса.

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Помимо этого, Макдэвид стал официальным лицом обложки новой игры NHL 18 от EA Sports.

Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».

В прошлом сезоне в голосовании, определяющем обладателя «Тед Линдсей Эворд», победил нападающий «Чикаго» Патрик Кейн.