Обладателем «Норрис Трофи» стал защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс

В Лас-Вегасе проходит вручение призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс впервые в карьере стал обладателем «Норрис Трофи» – приза, который вручается лучшему защитнику, сообщает пресс-служба лиги.

В борьбе за титул 32-летний канадец обошёл Эрика Карлссона из «Оттавы Сенаторз», который выиграл трофей в прошлом году, и Виктора Хедмана из «Тампа-Бэй Лайтнинг».



В сезоне-2016/17 Бёрнс стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата среди защитников, набрав 76 (29+47) очков в 82 матчах.