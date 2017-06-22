Дэвид Пойл из «Нэшвилла» признан лучшим генеральным менеджером НХЛ

В Лас-Вегасе завершилась церемония вручения призов НХЛ по итогам сезона-2016/17. Лучшим генеральным менеджером НХЛ признан Дэвид Пойл из «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба лиги.

Пойл стал автором самой громкой сделки года, отдав в «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбера в обмен на Пи Кей Суббэна. За последние годы он также приобрёл для «Предаторз» Райана Джохансена, Филипа Форсберга и других звёзд. Отметим, что Пойл в четвёртый раз попал в число финалистов, однако победил впервые.

В прошлом сезоне лучшим генеральным менеджером лиги был признан Джим Рутерфорд из «Питтсбурга».