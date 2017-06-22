Агент: у Гусева нет немедленных планов подписывать контракт в НХЛ

Нападающий СКА Никита Гусев не будет спешить с подписанием контракта с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщил его агент Дэн Милштейн.

«Вегас» в результате драфта расширения забрал у «Тампа-Бэй Лайтнинг» защитника Джейсона Гаррисона. Изначально «Голден Найтс» были нацелены на другого игрока, поэтому, чтобы они забрали именно Гаррисона, «молнии» предоставили им компенсацию: права на Гусева, а также выборы во втором раунде драфта-2017 и в четвёртом раунде драфта-2018.

«Права на Гусева обменены в „Вегас“. Пока что нет немедленных планов подписывать контракт в НХЛ. В ближайшем будущем сделаем визит в команду», — написал Милштейн на своей странице в «Твиттере».