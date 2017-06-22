Макдэвид о завоевании «Харта» и «Тед Линдсей»: это особенный день в моей жизни

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал завоевание «Харт Трофи», приза самому ценному игроку сезона, и «Тед Линдсей Эворд» — приза лучшему игроку по версии хоккеистов. Кроме того, Макдэвид получил «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

«Ночью, когда я лягу спать, думая о том, что случилось сегодня, тогда придёт осознание произошедшего. Сейчас сплошная кутерьма, интервью, фотографирование, всякое такое. Когда видишь эти трофеи вблизи, трогаешь их, фотографируешься, всё становится более реальным. Это особенный день в моей жизни.

Для Гретцки очень много значит то, что именно он вручал мне «Харт Трофи»: он выигрывал его больше, чем кто-либо другой, возможно, он лучший игрок всех времён. Победителя «Тед Линдсей» определяют ребята, с которыми ты соревнуешься каждый день, для меня много значит, что они проголосовали за меня, проявили такое уважение ко мне", — приводятся слова Макдэвида на официальном сайте НХЛ.