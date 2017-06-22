На драфте расширения НХЛ был сформирован первоначальный состав нового клуба лиги «Вегас Голден Найтс». Из российских хоккеистов туда вошли защитник Алексей Емелин и нападающий Вадим Шипачёв.



Мы предлагаем вам принять участие в опросе «Как вы оцените состав «Вегаса»?» и охарактеризовать выбор генерального менеджера «Вегаса» Джорджа Макфи.



Варианты ответов:



— Отличный состав. С такими игроками можно выигрывать

— Средненький состав. Есть интересные игроки, но их мало

— Ужасно. Макфи набрал неизвестных и непонятных людей

— Неважно, какой состав. Главное, что там Шипачёв.

Также вы можете принять участие в опросе в PlayBuzz.