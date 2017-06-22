Кросби: Макдэвид заслужил эти награды, он провёл невероятный сезон

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поздравил капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида с завоеванием «Харт Трофи» — приза лучшему игроку сезона, «Тед Линдсей Эворд» — награды лучшему игроку по версии хоккеисто и «Арт Росс Трофи» — приза лучшему бомбардиру.

«Для меня честь быть среди номинантов на „Харт Трофи“ с такими ребятами, как Коннор, который добился таких успехов и провёл такой сезон. Можно только похвалить его и готовиться к следующему сезону. Он упорно работал, чтобы прийти к этому, сделать это в таком возрасте.

Уверен, это будут не единственные награды в его карьере, он ещё много выиграет. Он это заслужил, проведя невероятный сезон", — приводятся слова Кросби на официальном сайте НХЛ.