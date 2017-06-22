Мэттьюс: «Колдер Трофи» стал сюрпризом, получить его — большая честь для меня

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал завоевание «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона. В голосовании он обошёл нападающего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне и защитника «Коламбус Блю Джекетс» Зака Веренски.

«Для меня эта награда стала большим сюрпризом, не только потому, что в номинантах был Патрик, ведь то, что сделал Зак как защитник, в 19 лет сделать нелегко. Думаю, это самая тяжёлая позиция, чтобы играть в таком молодом возрасте. Помимо них, в этом году в НХЛ были очень хорошие новички, включая тех, кто не попал в номинанты. Для меня большая честь получить эту награду. Кажется, только вчера меня выбирали на драфте. В тот день я больше нервничал.

Хочется проявлять себя индивидуально, но в конечном итоге хочешь сделать всё, что можешь, чтобы помочь команде победить. Мне кажется, у меня хорошо получилось, я просто играл и получал удовольствие. Я выступал с очень хорошими хоккеистами. У нас молодая команда, которая продолжает расти и пытается становиться лучше каждый день", — приводятся слова Мэттьюса на официальном сайте НХЛ.