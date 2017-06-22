Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский завоевал второй «Везина Трофи» в своей карьере. Он единственный россиянин, который признавался лучшим вратарём сезона в НХЛ. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?» Предлагаются следующие варианты ответов:



— Евгений Набоков;

— Сергей Бобровский;

— Семён Варламов;

— Илья Брызгалов;

— Николай Хабибулин;

— Михаил Шталенков;

— Андрей Трефилов.



Вы можете принять участие в опросе на «Чемпионате».

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи»