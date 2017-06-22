Третьяк: гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа высоко ценится

Трёхкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал завоевание Сергеем Бобровским «Везина Трофи» — награды лучшему вратарю сезона в НХЛ. Бобровский — единственный российский голкипер, выигрывавший этот приз, он у него второй в карьере.

«Конкуренция в НХЛ очень большая. Там очень много классных вратарей, но выигрывает тот, кто стабильно проводит каждую игру. У Бобровского нет такого, что один матч он играет хорошо, а другой — плохо. Сегодня мастерство вратаря определяется по его стабильности.

Мы гордимся Бобровским и тем, что отечественная школа хоккея высоко ценится. Мы поздравляем Сергея и желаем ему хорошего отдыха", — цитирует Третьяка ТАСС.