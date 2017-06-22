НХЛ не будет планировать Кубок мира до появления договорённостей с профсоюзом

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига пока приостановила работы по планированию очередного Кубка мира и международных турниров вообще. НХЛ ждёт, пока профсоюз игроков лиги определится со своей позицией по вопросу коллективного трудового соглашения, срок действия которого истекает летом 2022 года.



Беттмэн напомнил, что НХЛ и профсоюз имеют право возобновить переговоры по коллективному трудовому соглашению в сентябре 2020 года или могут отказаться от них. Так что нет смысла составлять международный календарь, пока не наступит ясность в этом вопросе. Комиссионер напомнил, что в 2004 году на следующий день после финала Кубка мира лига объявила о начале локаута, в результате которого был отменён весь сезон.



«Планируя и организуя Кубок мира, надо помнить, что случилось в 2004 году, когда переговоры по трудовому соглашению прошли не очень успешно. Мы поставили в известность профсоюз, что хотим провести ещё один Кубок мира. Но нам надо определиться: либо мы не проводим этот турнир, либо профсоюз или лига после внутреннего обсуждения отказываются от права возобновления переговоров. Конечно, нам хотелось бы принять коллективное решение по этому вопросу и сделать это быстрее, чем в прошлом случае. Мы бы очень этого хотели. Мы хотели бы провести турнир и начать заниматься его подготовкой», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.

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