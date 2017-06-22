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Беттмэн: НХЛ пока не рассматривает другие варианты расширения

22 июня 2017, четверг. 12:04. Хоккей

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сказал, что совет директоров в данный момент не рассматривает варианты дальнейшего расширения лиги. Ранее стало известно, что в Сиэтле проведут реконструкцию арены.

«В течение последнего года все следили за процессом интеграции в НХЛ клуба „Вегас Голден Найтс“. Сейчас мы не рассматриваем другие варианты расширения.

Я ввёл совет в курс дела, потому что этому вопросу уделяется много внимания, но пока никто в совете не выразил заинтересованности в расширении. Я думаю, что пройдёт какое-то время, прежде чем в Сиэтле приступят к работе. Так что пока мы не готовы снова запускать механизм расширения», — приводятся слова Беттмэна на официальном сайте НХЛ.

Породнятся ли НХЛ и город пороков?
Вопрос расширения НХЛ решён положительно. Рассматриваем претендентов и делаем вывод, что наибольшие шансы у Лас-Вегаса и Квебека.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Гэри Беттмэн НХЛ
Новости. Хоккей
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