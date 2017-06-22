Бёрнс: рад получению «Норрис Трофи», но «Сан-Хосе» хочет завоевать другой трофей

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс прокомментировал завоевание приза лучшему защитнику сезона — «Норрис Трофи». В голосовании он обошёл Эрика Карлссона, занявшего второе место, и Виктора Хедмана.



«Я люблю смотреть, как играют Карлссон и Хедман, учусь у них. У „Оттавы“ в этом году было что-то особенное. Команде нужны такие волшебные выступления в плей-офф. У „Нэшвилла“ было так, у нас в прошлом сезоне, когда всё получается и ты играешь легко и с удовольствием.



Мне не хватает слов, чтобы рассказать, как мне помог Пол Мартин на льду и вне его. На площадке он делал великолепные передачи, всегда занимал отличную позицию. Он многое сделал для меня.



Я рад „Норрис Трофи“, но в конечном итоге „Сан-Хосе“ хочет другой трофей, его мы и постараемся завоевать», — приводятся слова Бёрнса на официальном сайте НХЛ.

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