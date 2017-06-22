На драфте 2017 года «Вегас» трижды будет выбирать в первом раунде

«Вегас Голден Найтс» на драфте расширения провёл обмены, в результате которых получил 10 пиков на драфтах. В 2017 году новичок лиги будет выбирать в первом раунде трижды — под общими 6-м (собственный пик), 13-м и 15-м номерами.



— Выбор в шестом раунде драфта-2017 от «Баффало» (161).

— Выбор «Бостона» в пятом раунде драфта-2017 (142).

— Выбор «Коламбуса» в первом раунде драфта-2017 (24) и во втором раунде драфта-2018.

— Выбор «Айлендерс» в первом раунде драфта-2017 (15) и во втором раунде драфта-2019.

— Выбор «Питтсбурга» во втором раунде драфта-2020.

— Выбор «Тампы» во втором раунде драфта-2017 и выбор «Питтсбурга» в четвёртом раунде драфта-2018 (до этого его получили «Лайтнинг»).

— Выбор «Виннипега» в первом раунде драфта-2017 (13) и третьем раунде-2019 в обмен на выбор «Коламбуса» в первом раунде драфта-2017 (24, до этого был приобретён «Вегасом»).

Набрали по объявлению. «Вегас» — команда уровня АХЛ? Без Радулова, без Ватанена, без Куликова, Стаала или Грабнера, но – с Флёри, Нилом и целой корзиной драфт-пиков. Таким был выбор «Вегаса».