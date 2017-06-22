Вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров представил шлем с изображением Джокера

Вратарь «Нефтехимика» Андрей Макаров представил свой новый шлем и рассказал, как родилась идея дизайна.

«Эта идея у меня появилась, ещё когда я играл в США. Мне очень понравился Хит Леджер в роли Джокера в фильме «Тёмный рыцарь». Напомню, что Леджер скончался ещё до премьеры фильма. Он мне запомнился хорошим актёром, поэтому решил изобразить его. Не смущает ли меня, что Джокер отрицательный персонаж? Нисколько», — приводит слова Макарова пресс-служба клуба.

Также фото можно посмотреть в официальном аккаунте «Нефтехимика» во «ВКонтакте».