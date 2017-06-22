Лебрюн: Емелин входит в число тех, кого «Вегас» может обменять в ближайшие дни

Инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн сообщил в своём «твиттере», что защитник Алексей Емелин входит в число тех, кого «Вегас Голден Найтс» может обменять в ближайшее время. Перед драфтом расширения генеральный менеджер клуба Джордж Макфи сказал, что планирует обмен некоторых защитников после драфта.

«Теперь посмотрим, кого „Вегас“ обменяет в ближайшие дни. Тревор ван Римсдайк, Марк Мето, Дэвид Шлемко, Алексей Емелин — среди тех, кто может уйти из команды», — написал ЛеБрюн.

Россиянин провёл в НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка при показателе полезности "-18". У Емелина остаётся год по контракту с зарплатой $ 4,1 млн.