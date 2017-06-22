Сушинский: Бобровский мало играл в России, но его признал лучшим весь мир

Бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский поделился мнением о вратаре Сергее Бобровском, который завоевал второй «Везина Трофи» в карьере.

«Чтобы считаться лучшим российским вратарём, Бобровскому не нужно непременно играть в КХЛ. Если мир признал Сергея лучшим голкипером, то и Россия должна признать его лучшие качества. В НХЛ играют лучшие хоккеисты со всего мира, поэтому я считаю, что второй «Везина» — серьёзная заслуга. Мы же признаём Овечкина лучшим нашим хоккеистом! И Бобровского должны признать, иначе какие-то двойные стандарты получаются. Он заслужил это своим трудом, и не мы его выбрали, а весь мир.



Кто считает, что Бобровский должен играть в КХЛ, чтобы считаться лучшим российским вратарём, очень сильно ошибается. Может, такое мнение сложилось из-за того, что Сергей очень мало в России играл, но и Овечкин мало отыграл на родине», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.