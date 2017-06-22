Годро: «Леди Бинг» — хороший трамплин для меня, хочу и дальше завоёвывать призы

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро поделился эмоциями от завоевания «Леди Бинг Трофи» — приз джентльмену года в НХЛ. В сезоне-2016/17 Годро лишь дважды удалялся, а также стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 61(18+43) очко в 72 матчах.



«Это нереально. Я родом из маленького городка в Нью-Джерси, для меня выиграть такой трофей — это сумасшествие. Никогда не думал, что со мной такое случится. Хочу и дальше завоёвывать награды, добиваться их. Думаю, каждый может становиться лучше в своём деле. Для меня это хороший трамплин, классная награда. Но думаю, есть ещё много других важных наград, которые можно выиграть», — приводятся слова Годро на официальном сайте НХЛ.

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