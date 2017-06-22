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Нападающий Гунарс Скворцов остаётся в рижском «Динамо»

22 июня 2017, четверг. 15:49. Хоккей

Нападающий Гунарс Скворцов продлил контракт с рижским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте латвийского клуба.

В прошедшем сезоне форвард провёл 53 матча регулярного чемпионата, забросил две шайбы и сделал две голевые передачи при показателе полезности "-9", а также заработал 14 штрафных минут. Скворцов выступает за рижское «Динамо» с сезона-2012/13, за это время он принял участие в 237 матчах, отметившись 38 (18+20) баллами за результативность и заработав показатель полезности "-18".

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Источник: Официальный сайт ХК "Динамо" (Рига) Сообщить об ошибке
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22 июня 2017, четверг
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