Нападающий Гунарс Скворцов остаётся в рижском «Динамо»

Нападающий Гунарс Скворцов продлил контракт с рижским «Динамо». Об этом сообщается на официальном сайте латвийского клуба.

В прошедшем сезоне форвард провёл 53 матча регулярного чемпионата, забросил две шайбы и сделал две голевые передачи при показателе полезности "-9", а также заработал 14 штрафных минут. Скворцов выступает за рижское «Динамо» с сезона-2012/13, за это время он принял участие в 237 матчах, отметившись 38 (18+20) баллами за результативность и заработав показатель полезности "-18".