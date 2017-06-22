Итоги MarSpo Awards: маркетинг хоккейных федераций, лиг и клубов

Наибольшее число заявок на первую профессиональную премию в области спортивного маркетинга MarSpo Awards, которая состоялась 13 апреля на стадионе «Открытие Арена», было получено от представителей хоккея. Итоги премии прокомментировали советник первого вице-президента ФХР по маркетингу и коммуникациям Ольга Романенко и вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.



«Популярность вида спорта и поддержка спонсоров позволяют хоккейному и футбольному рынку развиваться более интенсивно относительно остальных. Это влияет в том числе и на маркетинг: наличие профильных специалистов и маркетинговых бюджетов даёт возможность реализовывать интересные проекты, достойные премий и оценок экспертов. Любая «выставка достижений народного хозяйства» играет роль в развитии отрасли, демонстрируя лучшие примеры, подходы, результаты, даёт пищу для игроков рынка, задает уровень», — сказала Романенко.



«MarSpo на сегодняшний день — одна из немногих площадок для обмена опытом и общения представителей спортивного маркетинга в России. Приятно, что с каждым годом наше профессиональное сообщество становится больше и опытнее. В номинантах премии в этом году наибольшее число «хоккейных» проектов, представленных нами, ФХР, клубами и маркетинговыми агентствами, рад, что проекты КХЛ завоевали восемь наград, в том числе пять главных призов премии. Это говорит о том, что хоккей – действительно спорт №1 в России, в том числе и в плане маркетингового потенциала, а также о том, что лига движется навстречу болельщикам и коммерческому успеху. Но помимо выявления лидеров отрасли, MarSpo служит и площадкой для обсуждения новых подходов, кейсов, носит образовательную функцию, показывает, каким образом можно успешно заниматься маркетингом в российских условиях», — сказал Доброхвалов.

«Чемпионат» — победитель премии MarSpo Awards в номинации «Интернет-СМИ года»